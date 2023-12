Calcio a 5 | Eboli e Genzano fanno festa Pari fra L84 e Sandro Abate

Leggi su oasport

(Di sabato 23 dicembre 2023) In attesa dei posticipi di domani, Olimpus Roma-Italservice Pesaro e Verona-Came Treviso, la prima parte del programma della 13esima giornata della stagione regolare della Serie A dia 5 2023-2024 è andata in archivio. Da registrare ci sono i successi larghi della Feldi, 2-9 in casa del Mantova, e del, 7-3 fra le mura amiche contro il Ciampino, ma non solo. Partite più tirate infatti hanno visto prevalere 4-5 e 3-2 l’Active Network e il Cosenza nella tana del Napoli e in casa contro la Meta Catania. Infine due pareggi: il 3-3 fra L84 ee l’1-1 fra Sporting Sala Consilina e la Fortitudo Pomezia. In classifica, in attesa di giocare domani, in testa si trova l’Olimpus Roma, a quota 28 punti. Foto: Divisionea 5