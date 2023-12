Busta paga gennaio 2024 | novità in arrivo

Leggi su dayitalianews

(Di sabato 23 dicembre 2023) Pubblicato il 23 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – Alla luce delleinserite nella legge di Bilancio, tra ladi dicembre 2023 e quella disono attese delle differenze dovute al calcolo delle imposte e dei contributi, che potrebbero risultare in aumento del netto percepito. Viene confermato lo sgravio contributivo – rispettivamente del 6% per gli stipendi sotto i 2.692 euro lordi/mese e del 7% per quelli inferiori ai 1.923 euro lordi/mese – ma tale continuità non contribuisce ad alzare il netto dirispetto a quello di dicembre. A incidere potenzialmente al rialzo sulladisono invece lein ambito contributivo riservate alle lavoratrici ...