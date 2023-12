Branchini | «Il calcio non è in vendita? Perché | l’hanno comprato Uefa e Fifa? E quando?»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 23 dicembre 2023) . Il Corsport intervista il procuratore. La sentenza sulla Superlega era prevedibile?: «È l’ennesima sconfitta di. In un mondo normale, un minuto dopo i grandi capi avrebbero dovuto dire “scusateci, sediamoci a un tavolo e parliamo”. Invece vanno avanti, imperterriti, nonostante il caos che si sta generando. Immaginavo che un giudice terzo potesse riconoscere l’abuso di posizione dominante e la mancanza di concorrenza leale. Ma già da ieri è scattato il sistema dei ricatti». È un colpo tale da spazzare via le istituzioni come le conosciamo?: «Ilha bisogno di, ma con un approccio diverso e più collegiale nella risoluzione dei problemi». PER LOTITO CAMBIA SOLO LA DESTINAZIONE DEI SOLDI Il presidente della Lazio Claudio ...