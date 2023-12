Bradley Cooper riceve una chiamata d’emergenza dalla scuola di sua figlia Lea | l’attore interrompe la conferenza stampa e scappa via

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 dicembre 2023) Lascia all’improvviso laper correresembra diventato l’ultima vera star fragile, umana e realistica di Hollywood. Durante l’ultimadi presentazione del film da lui diretto e interpretato, Maestro (un grandissimo film qualsiasi cosa se ne dica in giro), il 48enne ha interrotto giornalisti e moderatore chiedendo una pausa forzata. “Scusatemi. L’infermeria delladi miami ha appena chiamato. Posso uscire un momento per richiamare?”. Pochi istanti eè tornato in sala ma ha spiegato che avrebbe dovuto abbandonare del tutto l’incontro: “Devo andare, a miaLea serve una ...