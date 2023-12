Boxe | Day of Reckoning in Arabia Saudita | al fianco di Cristiano Ronaldo c’è Conor McGregor VIDEO

Natale all'insegna della grandea Riyadh. L'evento 'of Reckoning', storica serata di combattimento in onda su DAZN il 23 dicembre a partire dalle ore 17:00, vedrà sul ring uno dopo l'altro tantissimi campioni della nobile ..."Theof Reckoning", il giorno dei giudizio. È il titolo dato alla notte didi sabato a Riad . Una concentrazione stellare di pugili, quasi tutti pesi massimi. Otto incontri di alto livello, e due ...Poche settimane dopo, al Tokyo Dome in Giappone, Trump prese posto in prima fila accanto al promotore Don King mentre James "Buster" Douglas distruggeva quei piani estivi - e l'imbattibilità di Tyson ...Cresce l’attesa per "Day of Reckoning”, storica serata di combattimento della Riyadh Season che andrà in onda il 23 dicembre a partire dalle ore 17 ...