Borsa | Milano chiude il 2023 a +28% | è la crescita più alta in Europa

In rialzo anche Wall Street. I mercati guardano ora ai verbali della banca centrale americana e all' inflazione Usa di giovedì. Rallenta l' inflazione ... (ilsole24ore)

Clima natalizio sugli indici europei. Spread in area 162 punti. Petrolio e gas naturale in aumento. Euro resta forte sul dollaro (ilsole24ore)

L'andamento dei titoli di Stato europei Un segnale chiaro che gli operatori negli ultimi anni guardano soprattutto alla politica monetaria della banche centrali. E non a caso i titoli di Stato europei ...Piazza Affari regina del 2023: ladisi appresta a chiudere l'anno in crescita del 28%, facendo meglio di tutti i listini europei. Madrid segue con un rialzo dall'inizio dell'anno del 22%, mentre Francoforte è salita del ...Borsa, Piazza Affari chiude il 2023 con la crescita più alta in Europa. Dall'inizio dell'anno Milano in rialzo del 28 per cento.Bene anche i bond che beneficiano della discesa dello spread, arrivato a 155 punti base, ai minimi dal marzo 2022 ...