Boom di nascite all' ospedale di Cecina | in 3 giorni venuti al mondo 18 neonati

Il racconto dell'ex viceministro del Welfare e Politiche sociali e attuale presidente Associazione per crimini sessuali “Response and Prevention” a ... (sbircialanotizia)

... nella quotidianità di esistenze che fra loro si mischiano, matrimoni,, morti, luoghi di ... una nazione invasa, un Paese distrutto, poi ricostruito, la fame e ileconomico... ...Va comunque precisato che il crollo disuccessivo al baby -è stato influenzato non solo da fattori economici, come la crisi petrolifera dei primi anni '70, ma anche da una serie di ...Già a novembre scorso, spiega l’Asl Toscana nord ovest in una nota, si erano registrate 13 nascite in meno di 48 ore ...Cecina (Livorno), 23 dicembre 2023 – Un vero boom di nascite all’ospedale di Cecina, una notizia che allieta le feste in provincia di Livorno. Sono 18 infatti i nuovi nati in 72 ore tra il 20 e il 23 ...