Bologna | Thiago Motta | «Questo entusiasmo fa solo bene»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 23 dicembre 2023) Le parole di, tecnico del, dopo la vittoria ottenuta dai rossoblu contro l’Atalanta in casaha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria delcontro l’Atalanta. Di seguito le sue parole. QUANTO PESA QUESTA VITTORIA – «Una grande vittoria, partita complicatissima e al termine di una settimana in cui abbiamo giocato contro la Roma e poi contro l’Inter 120 minuti. Siamo riusciti ad essere mentalmente forti, portando la partita fino alla fine e poi conquistando i 3 punti». TIFOSI – «Sono molto contento dell’alchimia tra pubblico e squadra, quello che stanno facendo questi ragazzi è straordinario. Ho una grande ammirazione per loro, ce riescono a fare settimane come l’ultima. Dal primo giorno di lavoro si sono presentati con questi ...