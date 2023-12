Bologna | sei da Champions! Difesa granitica | cinismo e talento | l’Atalanta si arrende | CLASSIFICA

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 23 dicembre 2023) Sarà un Natale dolcissimo in casa. La squadra di Thiago Motta continua a macinare gioco, ottenere vittorie e consensi, ormai non stupisce più. Ile una sicurezza e, viste le incertezze delle romane e qualche difficoltà del Napoli, non è assurdo pensare ai felsinei in ottica europea, perchè no anche in Champions League. Del resto, la vittoria di oggi contro, altra candidata a un posto in Europa, non solo permette di raccogliere 3 punti nello scontro diretto, ma legittima anche il quarto posto. Una vittoria figlia dell’identità dei rossoblu. Il Dall’Ara è un fortino complicato da espugnare: ilin casa ha il miglior rendimento casalingo (22 punti in 9 partite, la Juventus ne fa 20 in 8, l’Inter 19, il Milan 18) e subisce 4 gol, gli stessi di Juventus e Milan. Una squadra solida, appena ...