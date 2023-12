Bologna | il sogno continua | Atalanta sconfitta 1-0 e quarto posto in classifica

(Di sabato 23 dicembre 2023) AGI - Dopo il grande successo con la Roma e l'impresa di Coppa Italia in casa dell'Inter, ila volare alto battendo anche l'in un altro match clou. Al Dall'Ara i rossoblu s'impongono 1-0 grazie al gol nel finale di Ferguson: una vittoria che riporta la squadra di Thiago Motta ala 31 punti scavalcando nuovamente la Fiorentina, mentre gli uomini di Gasperini tornano a perdere restando momentaneamente settimi a quota 26. Le prime battute di gara, molto equilibrate e combattute, non regalano grandi emozioni. Il primo squillo arriva al 24' con i padroni di casa che si rendono molto pericolosi con Saelemakers, che tenta un destro a giro da fuori mettendo di poco altro sopra la traversa. Qualche istante più tardi per i felsinei ci prova anche Ferguson murato dalla ...

- Asi sogna in grande, con Thiago Motta e i suoi ragazzi si può davvero. Contro i rossoblù cade un'altra big, l'Atalanta di Gasperini, furioso nel primo tempo . Decide il gol di Ferguson all'86': ...Un'ammonizione pesante per il terzino ex Genoa e, che era diffidato e dovrà saltare il big ...si è fatto notare dal grande calcio conquistandosi la maglia della Juve a coronamente di un. ...Il Bologna non smette di stupire e batte anche l'Atalanta accorciando in classifica sul Milan. La squadra di Thiago Motta si riporta al quarto posto, scavalcando la Fiorentina di un punto, a soli 2 pu ...Eccolo qui, allora, “Lo squadrone che tremare il mondo fa” invocato con striscione dalla curva all’inizio di un altro pomeriggio da sogno che fissa sempre più il nome del Bologna tra le grandi del ...