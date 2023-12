Bologna da Champions | Ferguson piega l' Atalanta | Thiago Motta | è più di un sogno

(Di sabato 23 dicembre 2023) Cambia il protagonista assoluto,al posto del gioiellino Zirkzee, ma ilsi conferma una sorpresa daLeague. Al Dall'Ara firma la sesta vittoria consecutivando nel finale la resistenza dell'grazie ad una rete del 24enne centrocampista scozzese e si riprende il quarto posto in solitaria. Ancora una volta la squadra di, che in settimana ha eliminato l'Inter in Coppa Italia vincendo 2-1 in rimonta ai supplementari a Milano, si conferma un muro in difesa tenendo imbattuta la propria porta casalinga nella quale gli avversari non segnano dall'ottobre scorso. Neanche la Dea della stella Muriel, entrato a metà del secondo tempo, è riuscita a scardinare la porta dei rossoblù, guidati magistralmente da un tecnico che sta ...

Natale con vittoria per la Vecchia Signora. La Juventus si impone per 2 - 1 in casa del Frosinone, dopo una partita equilibrata e intensa, ... (247.libero)

La giornata di campionato presenta un altro big match come- Atalanta. I rossoblù, grandissima rivelazione dell'anno, non vogliono smettere di sognare e puntano decisi a riprendersi il quarto ...Benissimo, laè l'unico obiettivo valido per l'Atalanta, tutto il resto è Emmenthal." In precedenza, Gasperini aveva commentato così la sconfitta della Dea col: "Questo è il calcio, ...Bologna, 23 dic. - (Adnkronos) - Il Bologna batte 1-0 l'Atalanta in un match della 17/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Dall'Ara' ...Un'altra grande vittoria per il Bologna che batte l'Atalanta e si prende il quarto posto in classifica, a solo due lunghezze dal Milan. La squadra di Thiago Motta vola e una città intera sogna ...