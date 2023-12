Bologna-Atalanta 1-0 | Thiago Motta | “Settimana fantastica | inutile fare ipotesi su fine anno”

(Di sabato 23 dicembre 2023) “L’è una grande, partendo da questo i giudizi sono molto più facili, loro sono forti, è da sette-otto anni in Europa, compete con Inter e Juventus, se lì lasci giocare giocano, difficilmente concede, ha fisicità e tecnica, è completa. Questadelè stata, abbiamo battuto la Roma, dopo due giorni a San Siro vinto con l’Inter in 120?, ritornati alle quattro del mattino, poi di nuovo in campo oggi, i miei ragazzi hdimostrato di avere uno spirito fantastico. Vincere oggi era molto difficile. Partita non bellissima da vedere ma molto equilibrata nel primo tempo, nella ripresa abbiamo concesso qualcosa però fino all’ultimo ci abbiamo creduto e meritatamente abbiamo vinto. Posso soloi complimenti ai miei ragazzi”. Lo ha detto l’allenatore del ...

Sarà un Natale dolcissimo in casa Bologna . La squadra di Thiago Motta continua a macinare gioco, ottenere vittorie e consensi, ormai non stupisce ... (calcioweb.eu)

Natale con vittoria per la Vecchia Signora. La Juventus si impone per 2 - 1 in casa del Frosinone, dopo una partita equilibrata e intensa, ... (247.libero)

AGI - Dopo il grande successo con la Roma e l'impresa di Coppa Italia in casa dell'Inter, ilcontinua a volare alto battendo anche l'in un altro match clou. Al Dall'Ara i rossoblu s'impongono 1 - 0 grazie al gol nel finale di Ferguson: una vittoria che riporta la squadra di ...Ilbatte l'1 - 0 con una rete di Ferguson nel finale di gara al Dall'Ara e si assicura il quarto posto in classifica prima del Natale, con 31 punti, staccando una diretta rivale per la ...(Adnkronos) - Il Bologna batte 1-0 l'Atalanta in un match della 17/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Dall'Ara' della città emiliana. A decidere il match la rete di Ferguson al 41' della ...Il Bologna batte l'Atalanta 1-0 con una rete di Ferguson nel finale di gara al Dall'Ara e si assicura il quarto posto in classifica prima del Natale, con 31 punti, staccando una diretta rivale per la ...