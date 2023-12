Bologna – Atalanta 1-0 | il tabellino

2023-12-23 17:45:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com : Sfida Champions ... (justcalcio)

Bologna, 23 dic. - (Adnkronos) - Il Bologna batte 1-0 l'Atalanta in un match della 17/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Dall'Ara' della ... (liberoquotidiano)

Al Dall’Ara, il match valido per la 17esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Bologna e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ... ()

Il video con gli Highlights e i gol di Bologna-Atalanta 1-0, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Al Dall’Ara ... ()

Sfida Champions impronosticabile e dall'esito clamoroso. Termina 1-0 il big match del pomeriggio, in scena a partire dalle 15 allo Stadio... ()

I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta di, non potranno contare su Paulo Dybala e ...prima della chiusura del girone d'andata le avversarie saranno Juventus in trasferta ein ...Dopo la conclusione di Bologna-Atalanta, tocca a voi tifosi dire la vostra. Votale le pagelle dei tifosi di Bologna-Atalanta ...Bologna - Atalanta: ecco gli highlights e i gol della sfida valevole per la diciassettesima giornata di Serie A ...