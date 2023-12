Bologna-Atalanta 1-0 | gol di Ferguson e Thiago Motta è quarto

La gara del Dall'Ara decisa nel finale da una rete di Ferguson. Bologna - Il Bologna non si ferma più. I rossoblù, dopo i fasti di Coppa Italia, ... (ilgiornaleditalia)

Il Bologna batte l'Atalanta 1 - 0 con una rete di Ferguson nel finale di gara al Dall'Ara e si assicura il quarto posto in classifica prima del ... (247.libero)

(Adnkronos) – Il Bologna batte 1-0 l'Atalanta in un match della 17/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Dall'Ara' della città emiliana. A ... (periodicodaily)

“L’Atalanta è una grande, partendo da questo i giudizi sono molto più facili, loro sono forti, è da sette-otto anni in Europa, compete con Inter e ... (sportface)

La Juventus soffre ma vince 2 - 1 a Frosinone. Il Bologna piega l'Atalanta e sogna la Champions

Natale con vittoria per la Vecchia Signora. La Juventus si impone per 2 - 1 in casa del Frosinone, dopo una partita equilibrata e intensa, ... (247.libero)