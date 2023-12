Bologna-Atalanta 1-0 | decide Ferguson

(Di sabato 23 dicembre 2023) (Adnkronos) – Ilbatte 1-0 l'in un match della 17/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Dall'Ara' della città emiliana. Are il match la rete dial 41' della ripresa. In classifica i rossoblù sono quarti con 31 punti, gli orobici restano fermi a quota 26, in settima posizione. — [email protected]

Sarà un Natale dolcissimo in casa Bologna . La squadra di Thiago Motta continua a macinare gioco, ottenere vittorie e consensi, ormai non stupisce ... (calcioweb.eu)

Natale con vittoria per la Vecchia Signora. La Juventus si impone per 2 - 1 in casa del Frosinone, dopo una partita equilibrata e intensa, ... (247.libero)

AGI - Dopo il grande successo con la Roma e l'impresa di Coppa Italia in casa dell'Inter, ilcontinua a volare alto battendo anche l'in un altro match clou. Al Dall'Ara i rossoblu s'impongono 1 - 0 grazie al gol nel finale di Ferguson: una vittoria che riporta la squadra di ...Ilbatte l'1 - 0 con una rete di Ferguson nel finale di gara al Dall'Ara e si assicura il quarto posto in classifica prima del Natale, con 31 punti, staccando una diretta rivale per la ...(Adnkronos) - Il Bologna batte 1-0 l'Atalanta in un match della 17/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Dall'Ara' della città emiliana. A decidere il match la rete di Ferguson al 41' della ...Il Bologna batte l'Atalanta 1-0 con una rete di Ferguson nel finale di gara al Dall'Ara e si assicura il quarto posto in classifica prima del Natale, con 31 punti, staccando una diretta rivale per la ...