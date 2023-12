Boccia Pd | “Giorgetti ostaggio degli anti Ue | si dimetta”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 23 dicembre 2023) ROMA – “Il governo Meloni non dà una risposta ai problemiitaliani su lavoro, casa e pensioni e irresponsabilmente trascina l’Italia in un conflitto economico in Europa senza precedenti. Il ministrodel populismo eeuropeisti e non è adeguato a ricoprire quel ruolo: sia coerente e si. Non permetteremo che l’Italia si trasformi nell’ultima ruota del carro di una a Europa che abbiamo fondato”. Così in una nota il presidente dei senatori del Pd Francesco. L'articolo L'Opinionista.