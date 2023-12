BOA Fit System ha rivoluzionato l' industria outdoor | e ora spacca in borsa

Leggi su gqitalia

(Di sabato 23 dicembre 2023) Se vi è mai capitato di dovervi allacciare degli scarponi da snowboard sulla neve, con vento e freddo, non dovete fare un grosso sforzo di immaginazione per capire il perché l’avvento della chiusura BOA Fitabbia rappresentato una vera e propria rivoluzione in questo settore. Quello che prima doveva essere fatto tirando i lacci esattamente nella giusta misura per regolare la calzata in modo che fosse giusta dosando forza di trazione, con l’avvento di BOA Fitè diventata un’operazione che richiede il minimo tempo e il minimo sforzo e, allo stesso tempo, garantisce la massima precisione. L’idea di sostituire un meccanismo rotante ai lacci è venuta a Gary Hammerslag, surfista e snowboarder con un passato nell’biomedica. Dopo aver venduto la sua precedente azienda, che si occupava di creare cateteri innovativi che ...