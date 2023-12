Bisseck | «Oggi vincere dopo mercoledì! Sono sulla strada giusta»

(Di sabato 23 dicembre 2023)nell’ultimo mese si è ritagliato un buono spazio e punta a far bene anche in Inter-Lecce. Le parole del difensore tedesco nel prepartita di Inter TV.! – Così Yannprima di Inter-Lecce: «L’abbiamo preparata al meglio, come sempre. Abbiamo studiato bene una squadra che sta facendo un buon percorso, soprattuttola partita di mercoledì vogliamo. Lorouna buona squadra con buoni giocatori, li abbiamo visti in video. Lameck Banda? È un bel giocatore, mapronto anche io. Giocare titolare è bello, non è stato semplice adattarmi alla Serie A ma lo sto facendo e ritengo di essere. Ho però ancora tanto da imparare». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ...

... mentre nel terzetto dietro si va verso la conferma dicon Pavard inizialmente in panchina. ... match della 17° giornata del campionato di Serie A in programmaalle 18, sarà arbitrata da ...... gol di Beltran ) non aiuta e chissà se gli scontri diretti diriusciranno a migliorare la ... Inzaghi potrà comunque schierare un 3 - 5 - 2 di tutto rispetto con Sommer in porta,, Acerbi e ...Scelte di formazione già fatte in casa Inter quando manca sempre meno alla gara col Lecce, in cui i nerazzurri scendono in campo per allungare nuovamente a +4 sulla Juve, che ha vinto nel ...Simone Inzaghi, conferma Gazzetta.it, si affida a Bisseck, Acerbi e Bastoni davanti a Yann Sommer in difesa; in mezzo solito trio Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan, con Carlos Augusto e Matteo Darmian ...