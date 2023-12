Bisseck | 'Inter un sogno | Eto'o il top Volevo fare il dottore'

... al loro posto Arnautovic e Carlos Augusto Rispetto al turnover di Coppa Italia si rivedrà l'... Inzaghi potrà comunque schierare un 3 - 5 - 2 di tutto rispetto con Sommer in porta,, ...Le probabili formazioni di- Lecce(3 - 5 - 2): Sommer;, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Thuram. LECCE (4 - 3 - 3): Falcone; ...Inter-Lecce sarà la sfida nel grande teatro del calcio italiano. Una sfida proibitiva per i giallorossi, quantomeno sulla carta. Eppure, i ragazzi di mister D’Aversa non ...CALCIOMERCATO - Il canadese non è stato convocato dal Bruges per la partita contro il Molenbeek. In Belgio sono sicuri: i motivi non sono fisici, ma legati alla ...