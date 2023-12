Bisseck | «Inter un sogno e un privilegio Non me lo aspettavo»

(Di sabato 23 dicembre 2023) Yann Aurelè stato protagonista del Matchday Programme dell’pubblicato sul sito ufficiale. Il giocatore si è raccontato, dal passato fino ai giorni attuali a Milano. Oggi sarà probabile titolare. STORIA – Yann Aurelricorda: «Da piccolo mi piaceva molto studiare, soprattutto biologia, mi impegnavo molto per diventare dottore un giorno, il calcio è sempre stato una passione. Il momento di svolta nella mia vita è arrivato a 16 anni. Quando il mio allenatore mi ha chiamato in Prima Squadra mi sono reso conto di poter diventare un calciatore professionista, è stato un momento importante. La prima partita in Prima Squadra non la dimenticherò mai, lo stadio pieno, il calore dei tifosi, è stato come vivere un. Mancavano pochi giorni al mio 17esimo compleanno ed è stato un momento davvero importante ...

