Bisseck-Barella schiacciano il Lecce | l’Inter vola

(Di sabato 23 dicembre 2023) L`Inter reagisce dopo l`eliminazione dalla Coppa Italia e batte 2-0 il, centrando la 4° vittoria consecutiva in campionato e riportandosi a +4 sulla Juventus in vetta alla classifica. A San Siro decidono(al primo gol italiano con un colpo di testa su punizione di Calhanoglu) e, servito da un assist fantastico di tacco di Arnautovic nella ripresa. I pugliesi ci provano ma vedono finire la loro striscia positiva in Serie A dopo cinque partite senza sconfitte. Inzaghi ha dovuto affrontare l'assenza di giocatori chiave come Lautaro Martinez e Dimarco, ma ha recuperato De Vrij e Sanchez, che hanno preso posto in panchina. La formazione titolare ha visto Arnautovic e Thuram fare coppia d'attacco, con Carlos Augusto a sostituire Dimarco come terzino. In difesa,è stato confermato.L'Inter ha ...