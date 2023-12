Bilancio Valeriani PD | “Rocca arrogante | la Regione non è una proprietà privata”

Leggi su romadailynews

(Di sabato 23 dicembre 2023) “Una destra da avanspettacolo governa laLazio. Non si era mai vista una esibizione così dilettantistica, quanto, di una compagine amministrativa, che prima esalta la propria capacità di spaccare il sindacato sul fondo ‘taglia tasse’, ma poi sotto la pressione delle opposizioni torna al tavolo e firma un’intesa per scongiurare l’aumento della pressione fiscale, così come era previsto neliniziale. Figura pessima” dichiara Massimiliano, consigliere regionale del PD. “Se ciò non bastasse, in Aula tentano un altro colpaccio ai danni dei cittadini, trasformando ildellanelBarbareschi, con un regalo da 24 milioni di euro per comprare il teatro Eliseo. Stabiliscono, infatti, la stessa cifra indicata ...