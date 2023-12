Biathlon | quando si svolge il World Team Challenge 2023? Data | orario | tv | chi parteciperà

(Di sabato 23 dicembre 2023) In attesa della ripartenza della Coppa del Mondo ad inizio gennaio in quel di Oberhof, si avvicina il consueto appuntamento post-natalizio con ilAuf Schalke. La kermesse tedesca, giunta quest’anno all’edizione numero 22, si terrà alla Veltins Arena di Gelsenkirchen giovedì 28 dicembrea partire dalle ore 18.15. L’Italia nonall’evento, dopo aver vinto nel 2018 con il tandem composto da Dorothea Wierer e Lukas Hofer. La Germania padrona di casa potrà schierare due coppie, formate da Janina Hettich-Walz e Roman Rees (Germania 1) ed Hanna Kebinger e Benedikt Doll (Germania 2), mentre gli altri atleti impegnati saranno Ingrid Landmark Tandrevold e Sturla Holm Laegreid (Norvegia), Julia Simon e Fabien Claude (Francia), Lisa Theresa Hauser e ...

