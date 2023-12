Bergomi | «L’Inter la mia famiglia | entrato a 13 anni e uscito a 36»

(Di sabato 23 dicembre 2023) Lo Zio Beppeparla nel suo sessantesimo compleanno dele della sua carriera con la maglia nerazzurra anche da capitano.? Beppe, che ha compiuto 60, è stato rintracciato dai colleghi di Sport Mediaset: «Penso di essere diventato più consapevole, riconosco meglio i miei limiti. Alla fine, pregi e difetti però uno se li porta dietro. Sononel settore giovanile a 13e sonodala 36è la mia». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...

'allenatore dell'Eugenio Bersellini chiama a casa(c'erano i telefoni fissi in bachelite e con disco rotativo all'epoca, i piccioni viaggiatori erano passati di moda). Abbonati per ...Il pallone è la mia vita e lo è tuttora con Sky e la mia squadra di ragazzi all'Accademia". Come descriverebbe ilcalciatore a quei ragazzi Under 30 che praticamente non'hanno mai ...