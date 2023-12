Bergamo | primo caso in Italia di trapianto da donatore a cuore fermo su un bambino

(Di sabato 23 dicembre 2023) Undida 20 minuti, su undi 7 anni. Succede a, all’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è avvenuta la donazione che, per la prima volta in, ha riguardato un paziente in età pediatrica. A effettuare sia il prelievo che ildisono stati l’equipe del Centro trapianti didell'Ospedale Papa Giovanni XXIII, diretto dal dottor Amedeo Terzi, in collaborazione con gli specialisti del dipartimento Cardiovascolare.

