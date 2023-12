Bentornata Mary Poppins | è qui per restare? Per il momento | signora

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 23 dicembre 2023) “Ma tu dove dormirai,?”, chiese incuriosito Michael. Per tutta risposta, a un tocco di, la porta del guardaroba si aprì rumorosamente e di colpo uscì la vecchia brandina, completa di lenzuola e coperte, pronta per dormirci.P. L. Travers, “- La raccolta completa” (Rizzoli) Quando c’èquesta è una casa modello, dice soddisfatto Mr. Banks, che non sa di quanti colpi di vento e avventure ha bisogno la sua casa, la sua famiglia, la sua adorabile mogliettina. Di quanta libertà e consapevolezza è fatta, che arriva per portare scompiglio, uno scompiglio modello, e parte quando si apre di nuovo il varco tra i due mondi, visibile e invisibile. ...