Bentonite | questa sconosciuta

Leggi su linkiesta

(Di sabato 23 dicembre 2023) È diventata celebre dopo la scorsa puntata di Report, di cui abbiamo parlato lungamente qui. Ma nessuno ci ha davvero spiegato che cos’è, a che cosa serve e soprattutto se è dannosa per la salute. Ci proviamo noi. Innanzitutto: che cos’è? Laè un minerale argilloso (chiamata anche generalmente argilla) estratta e purificata tramite lavaggi e selezionata a seconda dello scopo per cui si deve utilizzare. Laè in grado di assorbire molta acqua, formando un gel viscoso e denso. Proprio in virtù di queste caratteristiche, trova moltissimi usi sia in campo industriale che in campo alimentare, a purezze e con lavorazioni differenti. Alcuni tipi vengono utilizzati per esempio per stabilizzare le pareti dei canali di estrazione dell’industria petrolifera per evitare che collassino, per lubrificare la punta di perforazione e ancora per ...