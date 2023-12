Benevento | si chiude l’era Andreoletti | esonerato il tecnico

(Di sabato 23 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNon ci sarà futuro per Matteosulla panchina del. Oltre al 2023 della Strega e al girone di andata, sianche l’esperienza delbergamasco alla guida della compagine sannita. Le parole del direttoreMarcello Carli andavano nella direzione dell’esonero, una scelta sollecitata soprattutto dal presidente Oreste Vigorito che avrebbe voluto cambiare guida tecnica già da tempo. A convincere definitivamente il numero uno del, facendo cadere lo scudo del dirigente ex Empoli, è stato il quattro a zero subito in casa contro il Catania. Una sconfitta pesante costata l’esonero all’allenatore e allo staff. Nel nuovo anno, dunque, i giallorossi torneranno in campo con un nuovo allenatore che verrà scelto nei ...

