Bellucci | nella manovra importanti miglioramenti in materia di politiche sociali e Terzo settore

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 23 dicembre 2023) “Grande soddisfazione per l’approvazioneLegge di bilancio – che ieri ha ricevuto il via libera dall’Aula del Senato – di alcuni emendamenti indi, da me fortemente voluti e sostenuti dal Governo, per risolvere problemi annosi”. Lo dice il viceministro del Lavoro e delle, Maria Teresa. Che aggiunge: tali emendamenti servono per “semplificare procedure, aiutare Regioni ed enti territoriali, rafforzare uffici nevralgici e, dunque, migliorare l’efficienza dei servizi. Dopo anni di disattenzione da parte dei precedenti esecutivi, il nostro Governo punta i riflettori sule su tutto il nostro prezioso e articolato mondo ...