Behrami | «Arnautovic alla ricerca dell’intesa con Thuram! Servirà tempo»

Leggi su inter-news

(Di sabato 23 dicembre 2023)prima di Inter-Lecce dagli studi di DAZN ha parlato della coppia inedita dei nerazzurri formata da Marcus Thuram e da Marko. QUESTIONE DI INTESA – Valonha parlato così prima di Inter-Lecce: «L’Intesa la crei in piccole cose, anche nel riscaldamento a parlarsi e darsi delle indicazioni. Soprattutto perchéha bisogno di Thuram, quest’ultimo sa come ci si muove. Sono partite delle critiche un po’ troppo veloci nei suoi confronti. Avranno bisogno di lavorare e scambiarsi la p. Con Lautaro Martinez lo fanno a seconda delle situazioni, mentre in questo casodovrà essere bravo a capire come muoversi per agevolare il lavoro di tutta la squadra». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo ...