Basket | Serie A1 2023 2024 | la Virtus Bologna passeggia a Pistoia | ok Trento e Reggio Emilia

(Di sabato 23 dicembre 2023) In attesa del posticipo tra Olimpia Milano e Vanoli Cremona, si sono registrate poche sorprese nella 13^ giornata dellaA1di. Nella giornata dell’anti-vigilia di Natale, in cui sono andati in scena gran parte dei match, spicca il successo della, che ha annientato, sbancando il PalaCarrara con un eloquente 91-70. Tutto facile per le Vu Nere, che hanno fatto il proprio dovere, tornando alla vittoria dopo due sconfitte di fila contro Olimpia Milano e Venezia. Merito soprattutto dei quattro tenori Belinelli, Hackett, Shengelia e Dunston, autori di ben 70 punti (quanti l’intera squadra di). La squadra di Banchi ha così rispettato il pronostico della vigilia contro formazione neopromossa guidata da ...

