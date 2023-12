Basket | Olimpia Milano battuta al Forum | il Panathinaikos continua la marcia in trasferta in Eurolega

(Di sabato 23 dicembre 2023) Arriva la decima sconfitta inper l’EA7 Emporio Armani. L’di Ettore Messina deve cedere al, che raccoglie la terza vittoria indi fila. 68-76 il finale al Mediolanum, con Kendrick Nunn a quota 17 e con un rendimento da parti importanti dell’annata. Shavon Shields ne mette 13, buon rendimento per Flaccadori e Bortolani. Ritmi subito alti nel quarto d’apertura: è punto a punto tra Flaccadori, Voigtmann e Mitoglou. Le squadre si scambianomente il comando, la prima ad avere più di un possesso di vantaggio ècon la tripla frontale di Melli del 15-11. Momento ottimo per l’EA7, con Hines che spinge per il 21-13. Recupero potente delcon Kostas Antetokounmpo, ...

... l'Olimpia Milano non riesce ad essere l'eccezione alla regola e cade al Mediolanum Forum contro il Panathinaikos nella sfida valida per la 16^ giornata dell'Eurolega 2023/2024 di basket. Si ferma a due la striscia vincente dell'Olimpia Milano in Eurolega: il Panathinaikos di Nunn (17 punti) e Lessort sbanca il Forum 68-76. Inutili i 13 con 7 rimbalzi di Shields, fatale per l'EA7 un ...