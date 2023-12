Basket femminile | Venezia festeggia Natale da imbattuta in Serie A1

Leggi su oasport

(Di sabato 23 dicembre 2023) Si è conclusa l’undicesima giornata del massimo campionatodie si sono giocati cinque match, con la sfida tra Campobasso e Bologna che si era già disputata con la vittoria esterna della Virtus. Ecco come è andata. Non stecca, che si impone per 73-62 sul campo dell’Oxygen Roma, in un match deciso nel secondo quarto, quando le venete mettono a segno un parziale di +10 che taglia le gambe alle padrone di casa. Top scorer perShepard con 21 punti. Successo esterno, importantissimo in chiave playoff, anche per San Martino di Lupari che espugna il campo di Sassari per 98-80. Vittoria mai messa in discussione, con un primo quarto da +13 e un terzo da +11, con Sassari cui non basta la top scorer Raca con 33 punti. È decisivo il quarto quarto affinché Ragusa abbia la meglio di Battipaglia. Dopo ...