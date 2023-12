Basket | Ettore Messina | “Non vedo questa partita come un passo indietro Sottolineo la prova di Flaccadori”

(Di sabato 23 dicembre 2023) La sconfitta dell’Olimpia Milano contro il Panathinaikos pone all’EA7 Emporio Armani nuovi problemi e necessità di affrontare le conseguenti soluzioni. La zona play-in ora è a tre vittorie di distanza, ma ci sono vari aspetti positivi della serata del Mediolanum Forum chesottolinea. Queste le sue parole in conferenza stampa e riportate dal sito ufficiale societario: “Voglio ringraziare Billy Baron. Non era in grado di giocare ma ha voluto farlo, sotto antidolorifici, per aiutare la squadra in qualche modo. Siamo stati competitivi, abbiamo combattuto, giocando con grande animo ed eravamo pari ancora a tre minuti dalla fine. Probabilmente, due o tre possessi offensivi ci sono mancati e ci hanno impedito di, forse, cambiare la. Ma questo non cambia la mia idea“.: Olimpia Milano battuta al ...

Si avvicina il momento del primo derby d’Italia in Eurolega. Virtus Bologna e Olimpia Milano si trovano in momenti opposti della stagione: in ... (oasport)

Vittoria dopo un periodo molto difficile nell’Eurolega di Basket per Milano, che ha festeggiato ieri sera in casa contro i turchi dell’Efes per ... (oasport)

...2023/2024 di. Colpo esterno dei greci, che s'impongo per 68 - 76 e ottengono la terza vittoria di fila lontano da casa. Sfuma invece il terzo successo consecutivo per i ragazzi di...L'attuale coach di Milano è stato vice di Popovich fra il 2014 e il 2019 ROMA - C'è anche il nome diMessina nella lunghissima lista di candidati a un posto nella Hall of Fame Nba. L'attuale 64enne coach di Milano è fra i nomi internazionali assieme ai vari Blatt, Kirilenko, Ivkovic, Navarro e ...Shabazz Napier sarà a disposizione di coach Ettore Messina già per la partita di domani, domenica 24 dicembre, contro la Vanoli Cremona. Al Mediolanum Forum le due ...Arriva la decima sconfitta in Eurolega per l'EA7 Emporio Armani Milano. L'Olimpia di Ettore Messina deve cedere al Panathinaikos, che raccoglie la terza vittoria in trasferta di fila. 68-76 il finale ...