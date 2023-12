Baronissi | approvato il bilancio di previsione 2024-2026

Il nuovo modello è statodal decreto n. 407 ed è stato pubblicato sul sito del Ministero ... Nicotera, 36 - 84081(SA) - CF. 95139060651 " P. I. 05386660657La commissione haanche il fondo di garanzia sui mutui per la prima casa per le famiglie ... Nicotera, 36 - 84081(SA) - CF. 95139060651 " P. I. 05386660657StampaAlcuni cantieri sulle strade stanno mettendo in dura difficoltà la viabilità a Salerno. Soprattutto in questa settimana pre-natalizia con il flusso veicolare già aumentato di per se che va a con ...Stampa“Un lavoro virtuoso di coerenza e di trasparenza svolto nei tempi richiesti dalla nuova norma di recente emissione – sottolinea il sindaco Gianfranco Valiante – approvare il bilancio previsiona ...