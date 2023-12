Bari | neonata lasciata in culla termica in chiesa | è in buone condizioni

AGI - Antivigilia di Natale di emozione alla parrocchia San Giovanni Battista, a: unavenuta alla luce da una decina di giorni è stata lasciata nella culla termica messa a disposizione per i genitori naturali che non possono prendersi cura dei figli. La piccola era ...Si chiamerà Maria Grazia la piccolache è stata lasciata questa mattina molto presto, avvolta in una coperta, nella culla ...ricoverata nel reparto di Neonatologia del Policlinico di. "...Mes, opposizioni chiedono audizione Giorgetti. Bari, neonata lasciata in culla termica. Roma, tensione studenti davanti alla Camera. Usa, flusso record di migranti dal Messico. Serie A, il Milan si ...Una neonata è stata lasciata di prima mattina nella culla termica della parrocchia dedicata a san Giovanni Battista, nel quartiere Poggiofranco di Bari. A trovarla è stato il parroco, don Antonio Rucc ...