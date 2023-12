Bari | neonata abbandonata in culla termica | emozione in parrocchia 

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 23 dicembre 2023) Nell'antivigilia di Natale, la parrocchia di San Giovanni Battista aha vissuto un momento commovente quando unadi circa dieci giorni è stata lasciata nelladestinata ai genitori che non possono prendersi cura dei propri figli.La piccola, avvolta in una coperta, indossava delicati abiti: uno smanicato rosa, un cappellino e una tutina verde con stampato un quadrifoglio, simbolo di fortuna. "Quella piccola, a pochi giorni dal Natale del nostro Signore, mi ha fatto un dono", ha affermato don Antonio Ruccia, il sacerdote della parrocchia, aggiungendo: "Piangeva come se fosse venuta di nuovo al mondo". Laè stata temporaneamente chiamata Maria Grazia, in onore alla Madonna, nella speranza che sia protetta e guidata nella vita. Fortunatamente, la bambina è in buone ...