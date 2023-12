Barcellona | Vitor Roque arriva in anticipo | le casse sorridono | ecco perché

(Di sabato 23 dicembre 2023) In mezzo a tante tensioni in casa blaugrana c'è spazio anche per una buona notizia: il Brasile esenta il talento 18enne dal torneo preolimpico.tutti i vantaggi per i catalani...

Il tecnico catalano ha anche commentato il sorteggio di Champions League che vede il... Xavi suRoque: " Non possiamo mettere pressione a, sarebbe come metterla a Lamine. Tutti i ...ROQUE - 'Non possiamo mettere tutta la pressione su un giovane, come abbiamo fatto con Lamine ... DIFFICILE ESSERE L'ALLENATORE DEL- 'Io sto bene con me stesso, con lo staff, sono ...In mezzo a tante tensioni in casa blaugrana c'è spazio anche per una buona notizia: il Brasile esenta il talento 18enne dal torneo preolimpico. Ecco tutti i vantaggi per i ...Alla vigilia del match tra Barcellona e Almeria, il tecnico dei blaugrana Xavi ha parlato in marito al sorteggio di Champions contro il Napoli e non solo.