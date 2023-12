Barcellona | dalla Germania | Ceferin pensa all’esclusione dalla prossima Champions

(Di sabato 23 dicembre 2023), clamoroso: ora l’UEFAdi far fuori i blaugranaLeague Secondo quanto riferito da Die Welt, l’UEFA starebbendo di escludere iledizione dellaLeague. Il motivo? Presunte violazioni del Fair Play finanziario. I media tedeschi sottolineano però come, questo, sarebbe più un evidente forma di pressione su uno dei promotori della Superlega, visto anche che ci sono indagini e ci saranno processi per violazioni finanziarie anche di altri club che sono su posizioni politiche differenti da quelle dei blaugrana.

Già lo scorso luglio, al Barcellona è stata inflitta una sanzione da mezzo milione di euro per aver dichiarato erroneamente i propri ricavi dalla cessione di beni immateriali - ossia non dai ...FAIR PLAY FINANZIARIO - Secondo il quotidiano tedesco la Uefa ha aperto un fascicolo importantissimo nei confronti del Barcellona poiché il bilancio analizzato dalla camera di controllo sarebbe 'un ...La società catalana sorpresa per le indiscrezioni riportate dal Welt Am Sonntag BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - "Il Barcellona rischia l'esclusione dalla prossima Champions per questioni finanziarie ...