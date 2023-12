Banksy | un arresto per il furto a Londra dell’opera sul cartello stradale

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 23 dicembre 2023) (Adnkronos) – Un uomo è stato arrestato dalla polizia diperché sospettato die danneggiamento in relazione alla scomparsa di un’opera di, l’esponente della street art famoso in tutto il mondo, esposta ad un incrocio nel sudest di– undi ‘Stop’ sul quale erano disegnati tre droni militari, posto all’incrocio tra Southampton Way e Commercial Way a Peckham –aveva rivendicato la paternità venerdì. Poco meno di un’ora dopo l’annuncio era stata rimossa con l’uso di cesoie. La scena – in pieno giorno – aveva incuriosito i passanti che l’avevano ripresa con i cellulari e le immagini si erano presto diffuse. Oggi la polizia aveva lanciato un appello a chiunque avesse informazioni utili sul ...