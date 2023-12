Ballando con le Stelle | uno storico ballerino professionista lascia il programma | ecco chi

(Di sabato 23 dicembre 2023) Bad news per tutti gli appassionati dicon le! Unoe amatissimoha deciso dire ildi Milly Carlucci. Stiamo parlando di Samuel Peron, protagonista di tante edizioni diche proprio stasera si giocherà la finale accanto alla sua allieva Simona Ventura. L’uomo, 41 anni, appenderà le scarpette dopo una lunga e fortunata carriera durata oltre 30 anni.quanto trapelato da Davide Maggio poco fa: Una delle colonne dicon le, presente sin dalla seconda edizione datata 2005. E ora Samuel Peron è pronto are ilche gli ha regalato il successo. DavideMaggio.it è in ...

Samuel Peron lasciale stelle. Si tratta di una vera e propria colonna del programma televisivo di Milly Carlucci presente sul piccolo schermo già a partire dalla seconda edizione datata 2005. Il ballerino, ...Sui social sta girando un video che ha lasciato tutti senza parole e sembra proprio che anche questa volta il protagonista di tutto sia Teo Mammucari. Questa sera ci sarà la finale dile Stelle e i concorrenti rimasti in gara sembrerebbe essere tutti pronti per esibirsi per l'ultima volta davanti al pubblico in studio e da casa. Tutti si chiedono chi sarà il vincitore, ...Samuel Peron lascia Ballando con le stelle. Si tratta di una vera e propria colonna del programma televisivo di Milly Carlucci presente sul piccolo ...E’ una delle colonne di Ballando con le Stelle, presente sin dalla seconda edizione datata 2005. E ora Samuel Peron è pronto a lasciare il programma che gli ha regalato il successo. DavideMaggio.it è ...