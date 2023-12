BALLANDO CON LE STELLE | L’AD RAI SERGIO INCORONA I VINCITORI | TRE OSPITI SPECIALI

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 23 dicembre 2023) Una serata di grandissima attesa e spettacolo per la finalissima di “con le2023 che sabato 23 dicembre alle 20.30 in diretta su Rai1 termina il suo emozionante viaggio. Nella nottata dell’antivigilia di Natale verrà decretata la coppia vincitrice di questa fortunata edizione dello show dance più amato della tv, condotto da Milly Carlucci insieme a Paolo Belli. Ospite d’onore dell’ultima puntata Alberto Angela, il grande divulgatore scientifico e culturale che il 25 dicembre condurrà il pubblico di Rai1 in un affascinante viaggio alla scoperta notturna della splendida Parigi con il programma “Stanotte a…”. Sono sette le coppie che prenderanno parte alla finalissima dicon le, in gara sono infatti rimasti: Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina, Simona Ventura e Samuel Peron, Giovanni Terzi ...