Ballando con le Stelle | anticipazioni e ospiti della finalissima | questa sera su Rai1

Wanda Nara si commuove e pubblica un video proprio sul suo profilo Instagram. Tanti commenti di conforto per la concorrente dile Stelle.le Stelle è ormai giunto al termine. Questa sera ci sarà la finale che vedrà la conclusione di questa edizione molto seguita e apprezzata dai telespettatori ...La coppia formata da Lorenzo Tano e Lucrezia Lando è una delle più amate dile stelle, lo show del sabato sera di Rai 1. Fin dalle prime puntate il pubblico ha intuito il feeling che si stava creando tra i due e poi è sbocciato l'amore. Questa sera il concorrente ...che non ci sarà”, e Alberto Angela, il divulgatore che, da Stanotte a…Parigi in onda su Rai 1 la sera di Natale, calcherà per la prima volta la pista Stanotte a… Ballando con le stelle.Ballando con le Stelle è uno dei programmi televisivi più amati dagli italiani che, nel corso degli anni, si sono molto affezionati anche ai ballerini professionisti che seguono i ...