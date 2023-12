Ballando con le stelle 2023 sondaggi | chi sarà il vincitore | i numeri sulla finale

(Di sabato 23 dicembre 2023) È arrivata ladicon le. Un’edizione lunga e ricchissima di concorrenti di grande qualità, che volge al termine dopo una gara avvincente e con pochi eliminati. Ma chiil? I pronostici sono suggeriti dai, che parlano di una Regina assoluta di quest’edizione del programma condotto da Milly Carlucci.con le, il nome delTra X (Twitter), Reality House e i Forum non ci sono grandi differenze. Per tutti, la vincitrice dell’edizionedicon leè Simona Ventura, in coppia con Samuel Peron. La conduttrice piemontese ha stupito la ...

Samuel Peron lasciale stelle. Si tratta di una vera e propria colonna del programma televisivo di Milly Carlucci presente sul piccolo schermo già a partire dalla seconda edizione datata 2005. Il ballerino, ...Sui social sta girando un video che ha lasciato tutti senza parole e sembra proprio che anche questa volta il protagonista di tutto sia Teo Mammucari. Questa sera ci sarà la finale dile Stelle e i concorrenti rimasti in gara sembrerebbe essere tutti pronti per esibirsi per l'ultima volta davanti al pubblico in studio e da casa. Tutti si chiedono chi sarà il vincitore, ...Samuel Peron lascia Ballando con le stelle. Si tratta di una vera e propria colonna del programma televisivo di Milly Carlucci presente sul piccolo ...E’ una delle colonne di Ballando con le Stelle, presente sin dalla seconda edizione datata 2005. E ora Samuel Peron è pronto a lasciare il programma che gli ha regalato il successo. DavideMaggio.it è ...