Ballando con le Stelle 2023 | parla uno dei giudici | chi merita di vincere

Oggi, sabato 23 dicembre, in prima serata su Rai1 , ci aspetta la finalissima della diciottesima edizione del dacing show di Milly Carlucci,le Stelle. Sono sette le coppie che prenderanno parte alla finalissima dile stelle , in gara sono infatti rimasti: T eo Mammucari e Anastasia Kuzmina, Simona Ventura e ......anche l'elemento conclusivo dell'omaggio ad Eliseo Salinola testimonianza di Pierantonio Zannoni e Stefano […] Agenda Cultura e Spettacoli Savona Savona, al Teatro Chiabrera 'per ...Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. Natale e Capodanno sono ...D opo nove puntate, Ballando con le stelle 2023 si prepara ai saluti di commiato. Stasera alle 20.35 in diretta su Rai 1 va in onda la finale della diciottesima edizione. 7 le coppie in gara e 3 gli ...