Ballando con le stelle 2023 | la finalissima | ospite Alberto Angela | Siani e Capotondi “non” ballerini per una notte

Una serata di grandissima attesa e spettacolo per la finalissima di 'le stelle 2023 ' che sabato 23 dicembre alle 20.30 in diretta su Rai1 termina il suo emozionante viaggio. Nella nottata dell'antivigilia di Natale verrà decretata la coppia vincitrice di ...le stelle una litigata nel backstage tra lacrime e dispiaceri: Milly Carlucci conferma tutto a La volta buona, ecco che cosa è successo sabato ...Altro che Last Christmas e All I Want For Christmas is You, Fairytale of New York dei Pogues con Kirsty MacColl è la canzone da ascoltare e/o ...Li avevamo lasciati l'uno nelle braccia dell'altro, abbracciati, mentre si asciugavano le lacrime per la commozione dell'esibizione profonda a Ballando con le Stelle. Ma la ...