Ballando con le stelle 18 | “dramma” della gelosia dietro le quinte | “Lei piangeva | lui si dispiaceva”

(Di sabato 23 dicembre 2023) Mancano solo poche ore alla finale dicon le: questa sera, infatti, andrà in onda su Rai Uno l’ultima puntata dell’amato show del sabato sera condotto da Milly Carlucci e scopriremo quale delle coppie rimaste in gara conquisterà il tanto ambito titolo di vincitori. A concorrere per la vittoria sono, tra gli altri, anche Lucrezia Lando e Lorenzo Tano, che oltre a formare una coppia sulla pista da ballo, hanno deciso di frequentarsi anche nella vita privata e oggi formano una coppia molto affiatata. Negli scorsi giorni, però, c’è stata qualche tensione tra i due: durante l’ultima puntata del programma, infatti, Lorenzo ha parlatosua ultima storia d’amore, raccontando di aver sofferto molto per la fine di questa relazione e di aver perso 12 chili. Le rivelazioni del ragazzo, però, sembra che non siano state prese ...

Una serata di grandissima attesa e spettacolo per la finalissima di 'Ballando con le stelle 2023' che sabato 23 dicembre alle 20.30 in diretta su Rai1 termina il suo emozionante viaggio. Nella nottata dell'antivigilia di Natale verrà decretata la coppia vincitrice di Ballando con le stelle. Una litigata nel backstage tra lacrime e dispiaceri: Milly Carlucci conferma tutto a La volta buona, ecco che cosa è successo sabato. La gara di Ballando con le stelle è arrivata al suo gran finale. Mentre il Natale si avvicina Milly Carlucci sempre affiancata da Paolo Belli è pronta per proclamare il vincitore di Ballando con le stelle.