Bagagli pronti | l' ultima voce ribalta ogni supposizione su Ferragni

(Di sabato 23 dicembre 2023) Non si fa che parlare di Chiara. Da quando le è stata imposta una pesante multa ed è balzato agli onori di cronaca il cosiddetto pandoro-gate, l'influencer è la protagonista di molti titoli della stampa e dei media. Ieri era spuntata un'indiscrezione sulle condizioni di salute dell'imprenditrice. "È distrutta e chiusa in casa": questo filtrava dal mondo del web. Ma ora sembra la realtà sia ben diversa. Oggi Guia Soncini, su Linkiesta, ha rivelato che la moglie di Fedez starebbe preparando le valigie per una vacanza in montagna con la famiglia, come aveva pianificato nei mesi precedenti. D'altronde era stato il rapper ad ammettere che non sarebbero rimasti a Milano per le festività: "Sono sposato con la, non passeremo il Natale in casa, ha già prenotato tutto", aveva detto con ironia, non presagendo minimamente la bufera che ...

... in 19 milioni faranno iper mettersi in viaggio verso la montagna e gli agriturismi, ma ... preferite a quelle d'oltralpe, si confermano le immancabili con circa 60 milioni di tappia ...... che accolgono tra le fila numerosi giovani e giovanissimia farsi giustizia anche per un ... Prima di accedervi, l'identità e idi tutti vengono sistematicamente controllati. Studenti e ...Non si fa che parlare di Chiara Ferragni. Da quando le è stata imposta una pesante multa ed è balzato agli onori di cronaca il ...Milano, 23 dicembre 2023 – Chiara Ferragni tace, chiusa in casa. Per alcuni in profonda crisi, per altri intenta a preparare i bagagli per una vacanza natalizia in montagna. Un bianco Natale. In ...