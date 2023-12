Babbo Natale si arrampica su un palazzo ma qualcosa va storto | precipita nel vuoto per oltre 70 metri e muore

(Di sabato 23 dicembre 2023) Vestito da, voleva diffondere gioia e divertire i bambini accorsi per conoscerlo e salutarlo. Ma mentre siva suldi un condominio, illuminato da un occhio di bue, un uomo è caduto dal 24esimo piano,ndo nelper73. È accaduto a Cheljabinsk, in Russia, dove la magia delle feste si è subito trasformata in una terribile tragedia. Tra le persone che hanno assistito alla disgrazia, secondo i media locali, anche la moglie e il figlio della vittima,tore professionista. Alcuni testimoni, come riportato anche dal New York Post, pensavano inizialmente che la caduta facesse parte di un numero preparato e che l’uomo, morto sul colpo, si sarebbe rialzato dopo pochi secondi, per poi ...

