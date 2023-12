Babbo Natale in corsia al Goretti di Latina

(Di sabato 23 dicembre 2023), 23 dicembre 2023 –ha fatto scalo nel reparto di pediatria dell’Ospedale Santa Mariadi, per portare un pensiero e tanti sorrisi ai piccoli pazienti ricoverati e alle loro famiglie. È avvenuto nella mattinata odierna grazie all’impegno di Cittadinanza Attiva Aps, che ha voluto ancora una volta donare il calore della festa anche a chi, per varie ragioni, si trova costretto in un letto d’ospedale, lontano dagli affetti dei propri cari e dai tanti festeggiamenti di questi giorni. A scortare ilpiù amato e desiderato al mondo sono stati i giovanissimi attivisti dell’associazione, tutti di età compresa tra i 15 e i 16 anni. I ragazzi hanno aiutato Santa Claus a distribuire i regali e hanno intrattenuto i piccoli pazienti con sorrisi, chiacchiere e ...

- - > La chiesa di San Nicola, a Demre in Turchia - Wikicommons . Rovaniemi, in Finlandia, è la più famosa. Maha case (e relative caselle postali) anche in tante altre nazioni: Drobak in Norvegia, Santaworld in Svezia, Velìkij Ùstjug in Russia, North Pole in Alaska, Rothenburg in Germania, ...... le casette di legno proporranno tante idee - regalo quali articoli natalizi fatti a mano, presepi, candele, giocattoli da collezione, foto ricordo e calendari personalizzati con, bijoux ...Verso le 12 Babbo Natale è arrivato con elicottero Drago del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Pontecagnano sul castello di manovra, dal quale si è calato per ritirare le letterine dei numerosi ...Diletta Leotta è pronta a rilassarsi a Natale con Loris Karius e la figlia Aria. I tre hanno guardato il cinepanettone dove è protagonista.